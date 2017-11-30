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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak Beşiktaş’ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor.

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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig’de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor’a karşı aldı. Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig’de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
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33 maçta 85 puan

Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi. Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
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Tek mağlubiyet Türkiye Kupası’nda

Vodafone Park’ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı kupa maçında aldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL




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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
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16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
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