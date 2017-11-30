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Başkan Gümrükçüoğlu: Trabzon, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın öne çıkan şehri olur

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na talip olan Türkiye’nin adaylık dosyasında bulunan 9 kentinin vali ve büyükşehir belediye başkanları İstanbul’da bir araya geldi. Trabzon’un avantajlarına dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “EURO 2024 için şehir olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirmeye hazırız” dedi.

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Başkan Gümrükçüoğlu: Trabzon, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın öne çıkan şehri olur
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında icra edilen “UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylığı Koordinasyon Toplantısı” TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde düzenlendi. Adaylık dosyasında yer alan 9 kentin vali, belediye başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu hazır bulundu. Koordinasyon toplantısında kentlerin vali ve büyükşehir belediye başkanları ile temsilcileri; TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş tarafından yapılan sunumla EURO 2024 adaylığı konusunda bilgilendirilirken, şehirlerin yükümlülükleri de hatırlatıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, toplantıdaki değerlendirmesinde Trabzon’un avantajlarına dikkat çekerken, EURO 2024 için şehir olarak üzerlerine düşen her türlü vazifeyi fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti. Trabzon’un 41 bin 461 kişilik dev bir stadyuma ve spor kompleksine sahip olduğunu hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehrimize Avrupa’daki en modern spor kompleksi ve stadyumlardan birini kazandırmıştır. Deniz doldurularak yapılan bu kompleks şehrimiz için ciddi bir avantajdır. Bunun yanında Trabzon gerçek bir spor şehridir ve çok sayıda spor tesisine sahiptir. Ayrıca EURO 2024 için şehir olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. İnşallah ülke olarak EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkını kazandığımızda, Trabzon şampiyonanın öne çıkan şehri olacaktır” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak.

İHA




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