Aziz Yıldırım'dan gelecek mesajı!

İlişkili Haber

Volkan Demirel'e telefon atan taraftarın cezası belli oldu

İlişkili Haber

Mehmet Ekici'den şok haber!

İlişkili Haber

Meryem dizisi Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını solladı

İlişkili Haber

Toni Schumacher'den flaş sözler: Volkan harika ama en iyisi Muslera

Fenerbahçe Dergisi'nin Aralık sayısında yazdığı yazıda, "maçında, sağanak yağmur altında takımımıza aralıksız destek vererek galibiyette belki de en önemli pay sahibi olan, Antalya'da takımımızı yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bu hayati desteğinin tüm sezon kesintisiz bir şekilde sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Dergisi'nin 178'nolu Aralık sayısındaki başyazısı şöyle:2017'nin son ayına girdiğimiz, ülke olarak birlik ve beraberliğimizin en üst düzey olması gereken bu dönemde, takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar, biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır.Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, Profesyonel Futbol Takımımız her ne kadar lige istenilen başlangıcı yapamasa da, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, zirveyle olan puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Şahsım ve Yönetim Kurulum, geçmişten gelen tecrübelerle birlikte günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyor, Teknik Direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız. Bu vesileyle, Demir Grup Sivasspor maçında, sağanak yağmur altında takımımıza aralıksız destek vererek galibiyette belki de en önemli pay sahibi olan, Antalya'da takımımızı yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bu hayati desteğinin tüm sezon kesintisiz bir şekilde sürmesini temenni ediyorum.Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, özellikle Moskova deplasmanında CSKA Moskova gibi bir takımı harika bir mücadele sonunda, içeride de Khimki takımını iyi bir oyunla yenmeyi başarmış, Belgrad'daki finalde kupanın en çok hakkedenlerinden biri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Fenerbahçe Doğuş istediği ve konsantre olduğu zaman her takımı yenecek karakter ve güce sahip olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, teknik ekip ve tüm takımımıza bu virajlı yolda başarılar diliyoruz.Erkek Voleybol Takımımız ön elemede Avusturya takımını eleyerek tıpkı şampiyon Kadın Voleybol Takımımız gibi CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır. Her iki takımımıza da voleybolun Avrupa'daki bu en büyük organizasyonunda başarılar diliyorum. Ayrıca, tüm ülkemizin gururu olan Fenerbahçe Spor Kulübü amatör branşlarının tüm sporcularına muvaffakiyet diliyorum.Kasım ayı, yine maalesef değerlerimizi yoğun olarak kaybettiğimiz, bizi büyük üzüntülere boğan bir ay olarak hafızalarımızdadır. Kulübümüz Üyesi ve Fenerbahçe Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Nihan Uçak kızımızı amansız hastalık neticesinde yitirmenin üzüntüsünü yaşarken hemen akabinde, Türk Basketbolu ve Kulübümüzün efsane isimlerinden, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın eski kaptanlarından, eski milli basketbolcu, milli takımın eski antrenörlerinden ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Baturalp'i, taraflı tarafsız herkesin 'Batur Abi'sini yitirmenin büyük üzüntüsünü yaşadık. Kasım ayı sonlarına doğru Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, halter sporunun gelmiş geçmiş en büyük sporcularından Naim Süleymanoğlu'nu çok genç bir yaşta yitirmenin üzüntüsüyle bir kez daha sarsıldık. Bu yitirdiğimiz canlarla birlikte bu ay içinde camiamızdan ebediyete intikal eden tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza rahmet, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Fenerbahçe Camiası, farkını her dönemde ortaya koyduğu olağanüstü birlik ve beraberliğiyle, kenetlenmesiyle, omuz omuza duruşuyla ortaya koymuştur ve tüm başarıların temelinde bu refleksler yatmaktadır. Bu düşünceyle, Fenerbahçe forması ve şanlı armamız ile mücadele veren tüm takımlarımıza ve tüm sporcularımıza başarılar diliyor; Aralık ayının başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum.İSTANBUL,(DHA)