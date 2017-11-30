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Aykut Kocaman, Van Persie'yi tamamen sildi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Hollandalı yıldız Van Persie'nin sakatlığının olmadığı ancak Kocaman'ın onu artık sildiği öğrenildi. 

30 Kasım 2017, Perşembe 12:54

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Aykut Kocaman, Van Persie'yi tamamen sildi!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, radikal kararlar almaya devam ediyor. 

Milli aradan önceki Osmanlıspor ve Kayserispor maçlarında son dakikada yenen gollerle 4 puanın kaybedilmesi üzerine istifa aşamasına gelen ancak kararından döndürülen Kocaman, adeta neşteri vurdu. 

Persie sakat değil, Kocaman sildi!

Bir süredir sakat olduğu belirtilen Van Persie'nin sakatlığının artık tamamen geçtiği ve oynamaya hazır olduğu öğrenilirken, Kocaman'ın ise onu gelecek adına hiç düşünmediği ve sildiği, bundan böyle de ilk 11'e kesinlikle almayacağı bilgisi alındı. 
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"Ozan! Hatalarını düzelt, eksiklerini tamamla öyle gel!"

Kocaman'ın ilk 11'in dışına aldığı isimler arasında sadece Van Persie yok. Ozan Tufan'ın da tecrübeli teknik adam tarafından sert şekilde uyarıldığı ve Kocaman'ın genç orta sahaya "Eksiklerin var. Onları tamamlaman gerekiyor. Bu olmadığı sürece ilk 11'e giremezsin" dediği belirtildi. 

Oğuz Kaan geliyor!

Bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giyen, dün de yine Adana Demirspor maçındaki performansıyla alkış alan genç orta saha Oğuz Kaan'a Kocaman'ın sdestek çıktığı ve "Çalışmaya devam et! Bakarsın kendini ilk 11'de bulursun!" dediği bildirildi. 

Öte yandan dün Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici ve geçtiğimiz haftaki Antalyaspor maçında yine sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Roberto Soldado'nun hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yusuf Dursun / FANATİK ÖZEL
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