Aykut Kocaman, Van Persie'yi tamamen sildi!

Persie sakat değil, Kocaman sildi!

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'de, radikal kararlar almaya devam ediyor.Milli aradan öncekivemaçlarında son dakikada yenen gollerle 4 puanın kaybedilmesi üzerine istifa aşamasına gelen ancak kararından döndürülen, adeta neşteri vurdu.Bir süredir sakat olduğu belirtilen'nin sakatlığının artık tamamen geçtiği ve oynamaya hazır olduğu öğrenilirken, Kocaman'ın ise onu gelecek adına hiç düşünmediği ve sildiği, bundan böyle de ilk 11'e kesinlikle almayacağı bilgisi alındı.Kocaman'ın ilk 11'in dışına aldığı isimler arasında sadece Van Persie yok.'ın da tecrübeli teknik adam tarafından sert şekilde uyarıldığı ve Kocaman'ın genç orta sahaya "Eksiklerin var. Onları tamamlaman gerekiyor. Bu olmadığı sürece ilk 11'e giremezsin" dediği belirtildi.Bu sezon ilk kezmaçında forma giyen, dün de yinemaçındaki performansıyla alkış alan genç orta saha'a Kocaman'ın sdestek çıktığı ve "Çalışmaya devam et! Bakarsın kendini ilk 11'de bulursun!" dediği bildirildi.Öte yandan dünmaçında sakatlananve geçtiğimiz haftakimaçında yine sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Roberto Soldado'nun hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.