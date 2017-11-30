Arsenal-Huddersfield Town maç sonucu: 5-0

Arsenal’ın golleri 3. dakikada Alexandre Lacazette, 68 ve 87. dakikalarda, 69. dakikada Alexis Sanchez ve 72. dakikada’den geldi.Peş peşe 3. galibiyetini elde eden Arsenal, 28 puanla 4. sırada yer aldı. Huddersfield Town, 15 puanda kaldı.