Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, saat kaçta?

'de 10. hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisiile karşılaşacak. Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.’nda oynanacak maç,0’da başlayacak. Mücadele,’ten naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi nesine.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz...Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes’in İtalyan temsilcisinden transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, görev almaları halinde karşılaşmada eski takımlarına karşı forma giyecek.AX Armani Exchange Olimpia Milan ile bugüne kadar Turkish Airlines Euroleague'de 22 kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibine sahasında hiç yenilmedi. İtalyan temsilcisiyle İstanbul’da oynadığı 11 mücadeleyi de kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta ise 5 kez galibiyete uzandı. İki ekip arasındaki son 5 maçın üçünde Anadolu Efes, ikisinde de AX Armani Exchange Olimpia Milan salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.Karşılaşmanın Doğuş Balbay ve Bryant Dunston için de özel olacak. Doğuş Balbay, bu karşılaşmada 8 asist yapması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz asiste ulaşacak. Bryant Dunston ise 4 top çalması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz kez top çalmış olacak.