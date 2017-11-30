Anadolu Efes - AX Olimpia Milan maç sonucu: 73-68

Anadolu Efes
, Turkish Airlines Euroleague'de 10. hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan
ile karşılaştı. Temsilcimiz karşılaşmayı 73-68 kazandı.
Karşılaşma iki takımın farklı oyunculardan buldukları karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm temsilcimizin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Cory Jefferson ve Vladimir Micov ile basketler bulan Olimpia Milan, 3:58 kala 11-12 öne geçti. Fakat Zoran Dragic'in eski takımına karşı üst üste bulduğu basketlerle Efes, son 3 dakikaya 16-12 önde girdi. Zoran Dragic ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz son 2 dakikaya da 18-14 önde girdi. Ledo ve Dunston ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.
AX Olimpia Milan, ikinci çeyreğe Tarczewski'nin sayılarıyla etkili başladı ve 8:06 kala skoru 25-21'e getirdi. Stimac ile sayılar bulan temsilcimiz 5:49 kala skoru 30-23 yaptı. Milan adına Bertans'ın üçlüğüyle ilk 5 dakika 30-26 geçildi. İki takım uzun süre sayı bulmakta zorlanırken 2:14 kala Olimpia Milan molasına 31-26 gidildi. Kalan bölümde Gudaitis'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabet ve Theodore'un üçlüğüyle etkili olan Milan, ilk yarının 33-30 bitmesini sağladı.
İlk yarı sonunda temsilcimizde Vladimir Stimac
7 sayı, 8 ribaunt ile en etkili isim olurken Zoran Dragic
de eski takımına karşı 7 sayıyla oynadı.
AX Olimpia Milan'da ise Jordan Theodore
9 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusu oldu.
AX Olimpia Milan, üçüncü çeyreğe Vladimir Micov'un sayılarıyla etkili başladı. Gudaitis ve Theodore'dan da gelen sayılarla 5:28 kala deplasman ekibi skoru 40-44'e getirdi. Gudaitis ile etkili olmaya devam eden konuk ekip son 3 dakikaya da 42-48 önde girdi. Fakat Motum ve Ledo ile basketler bulan temsilcimiz 2:12 kala skoru 47-48'e getirdi. 1:52 kala Dunston ile çizgiden isabet bulan Efes, skoru 48-48 yaptı. 40 saniye kala da McCollum'un basketiyle skor 50-48'e geldi. Temsilcimiz periyodu da 52-50 önde kapattı.
Son çeyreğe Milan, Micov'un üçlüğüyle başlasa da McCollum ile sayılar bulan temsilcimiz 7:53 kala skoru 57-53'e getirdi. Micov ve Theodore ile sayılar bulan AX Olimpia Milan, 7:03 kala skoru 57-58 yaptı. Amath M'Baye ile üçlük isabeti bulan deplasman ekibi 6:27 kala skoru 57-61'e getirdi. Yine McCollum ile sayılar bulan temsilcimiz 4:31 kala skoru 65-61'e getirmeyi başardı. Fakat Micov ve Kalnietis ile dış şut isabetleri bulan Milan, 2:13 kala skoru 67-67 yaptı. Stimac'ın basket faul isabeti ve Zoran Dragic'in üçlüğüyle temsilcimiz karşılaşmayı 73-68 kazandı.
Temsilcimiz Anadolu Efes'te Vladimir Stimac
19 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Errick McCollum
15, Zoran Dragic
de 12 sayıyla maçı tamamladılar.
AX Olimpia Milan cephesinde ise Jordan Theodore
ve Vladimir Micov
15'er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.