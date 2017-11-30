Anadolu Efes - AX Olimpia Milan maç sonucu: 73-68

, Turkish Airlines Euroleague'de 10. hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisiile karşılaştı. Temsilcimiz karşılaşmayı 73-68 kazandı.Karşılaşma iki takımın farklı oyunculardan buldukları karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm temsilcimizin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Cory Jefferson ve Vladimir Micov ile basketler bulan Olimpia Milan, 3:58 kala 11-12 öne geçti. Fakat Zoran Dragic'in eski takımına karşı üst üste bulduğu basketlerle Efes, son 3 dakikaya 16-12 önde girdi. Zoran Dragic ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz son 2 dakikaya da 18-14 önde girdi. Ledo ve Dunston ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.AX Olimpia Milan, ikinci çeyreğe Tarczewski'nin sayılarıyla etkili başladı ve 8:06 kala skoru 25-21'e getirdi. Stimac ile sayılar bulan temsilcimiz 5:49 kala skoru 30-23 yaptı. Milan adına Bertans'ın üçlüğüyle ilk 5 dakika 30-26 geçildi. İki takım uzun süre sayı bulmakta zorlanırken 2:14 kala Olimpia Milan molasına 31-26 gidildi. Kalan bölümde Gudaitis'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabet ve Theodore'un üçlüğüyle etkili olan Milan, ilk yarının 33-30 bitmesini sağladı.İlk yarı sonunda temsilcimizde7 sayı, 8 ribaunt ile en etkili isim olurkende eski takımına karşı 7 sayıyla oynadı.AX Olimpia Milan'da ise9 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusu oldu.AX Olimpia Milan, üçüncü çeyreğe Vladimir Micov'un sayılarıyla etkili başladı. Gudaitis ve Theodore'dan da gelen sayılarla 5:28 kala deplasman ekibi skoru 40-44'e getirdi. Gudaitis ile etkili olmaya devam eden konuk ekip son 3 dakikaya da 42-48 önde girdi. Fakat Motum ve Ledo ile basketler bulan temsilcimiz 2:12 kala skoru 47-48'e getirdi. 1:52 kala Dunston ile çizgiden isabet bulan Efes, skoru 48-48 yaptı. 40 saniye kala da McCollum'un basketiyle skor 50-48'e geldi. Temsilcimiz periyodu da 52-50 önde kapattı.Son çeyreğe Milan, Micov'un üçlüğüyle başlasa da McCollum ile sayılar bulan temsilcimiz 7:53 kala skoru 57-53'e getirdi. Micov ve Theodore ile sayılar bulan AX Olimpia Milan, 7:03 kala skoru 57-58 yaptı. Amath M'Baye ile üçlük isabeti bulan deplasman ekibi 6:27 kala skoru 57-61'e getirdi. Yine McCollum ile sayılar bulan temsilcimiz 4:31 kala skoru 65-61'e getirmeyi başardı. Fakat Micov ve Kalnietis ile dış şut isabetleri bulan Milan, 2:13 kala skoru 67-67 yaptı. Stimac'ın basket faul isabeti ve Zoran Dragic'in üçlüğüyle temsilcimiz karşılaşmayı 73-68 kazandı.Temsilcimiz Anadolu Efes'te19 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken15,de 12 sayıyla maçı tamamladılar.AX Olimpia Milan cephesinde iseve15'er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.