Akın Çorap Giresunspor: 4 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’u 4-2 yendi.11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Dale’nin pasında ceza sahası içerisinde Jones Carioca topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye paralel giden topa Oğuzhan Öztürk dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.17. dakikada Akın Çorap Giresunspor farkı 2’ye çıkardı. Jones Carioca’nın ara pasında topla buluşan Mert Örnek’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.19. dakikada ev sahibi takım 3’üncü golü buldu. Mert Örnek’in sağdan gönderdiği yerden ortada topla buluşan Jones Carioca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.42. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Gassama’nın soldan ortasına Yusuf Serdar Çoban yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Fevzi Elmas’ın çizgi üzerindeki topu çıkarma çabası yetersiz kalınca fark 2’ye indi.45. dakikada konuk ekip farkı 1’e indirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Taha Yalçıner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.52. dakikada Akın Çorap Giresunspor golü buldu. Jones Carioca’nın ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Dale’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.Karşılaşma, Akın Çorap Giresunspor’un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.Stat: Giresun AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Erdinç Sezertam, Volkan Ahmet NarinçAkın Çorap Giresunspor: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir (Dk. 46 Dodo), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Brinner, Mert Örnek, Jones Carioca (Dk. 66 Sinan Özkan), Mertcan Aktaş, Oğuzhan Öztürk, Dale (Dk. 83 Canberk Dilaver)Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Birol Parlak, Tzavellas, Berkan Emir, Taha Yalçıner (Dk. 58 Landel), Isaac Sackey, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz (Dk. 58 Fofana), Lunga, Yusuf Serdar ÇobanGoller: Dk. 11 Oğuzhan Öztürk, Dk. 17 Mert Örnek, Dk. 19 Jones Carioca, Dk. 52 Dale (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 42 Yusuf Serdar Çoban, Dk. 45 Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kartlar: Dk. 60 Landel, Dk. 83 Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)