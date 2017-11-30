  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın derbiyi kazanması gerek

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

  • - A
  • + A
Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın derbiyi kazanması gerek
Ahmet Dursun, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını devam ettirebilmesi için derbiyi mutlaka kazanması gerektiğini söyledi.

Ahmet Dursun, "Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gereken bir maç. İnşallah da öyle olur diye düşünüyorum. Çünkü büyük maçlara bizim takımlarımız yani şu anda Beşiktaş, gerek Şampiyonlar Ligi olsun gerekse Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlara daha konsantre oluyor. Baktığımız seyirci avantajı da olacak zaten. Ben o stat da Beşiktaş'ın kaybedeceğini ya da puanlar bırakacağına inanmıyorum. Çünkü puan kaybetmeye tahammülü yok eğer ki şampiyonlukta hala şansınızın olmasını istiyorsanız, Galatasaray'ı yenmek zorundasın. Ben takıma güveniyorum. Şansız sonuçlar alındı ama Galatasaray'a karşı en son maçta da izlemiştim galip gelmiştik. İnşallah bu maçta da tribündeki yerimi alacağım Beşiktaşımızı destekleyeceğim ve inşallah kazanacağız" diye konuştu.

"BİR FUTBOLCUNUN MAÇ SEÇME GİBİ BİR LÜKSÜ YOK"

Bir zamanlar Türk futboluna damga vuran isimlerden olan ve derbilerde attığı gollerle de dikkat çeken Ahmet Dursun, Beşiktaşlı futbolcuların maç seçip seçmediklerine dair soruya da yanıt verdi. Eski oyuncu; "Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi Şampiyonlar Ligi çok üst seviyede bütün dünyanın gözü önünde olan maçlar. Ligde oynadığın Galatasaray'a karşı da 3 puan alıyorsunuz. Akhisar'a karşı kazandığınız zaman da 3 puan alıyorsunuz. Bir futbolcunun maç seçme gibi bir lüksü yok. Her maça aynı şekilde konsantre olup, her maçı kazanmak istiyorsun" şeklinde konuştu.

DHA
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe için geldi! Aslan oluyor...
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!
Eljif Elmas kiralık gidebilir
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Muslera, Fabri'ye fark attı: 39-15!
Daley Blind için Advocaat'tan onay
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Trabzonspor, Abdülkadir için Valencia ile pazarlıkta
Güldür Güldür'de Beşiktaş rüzgarı!
Büyük maçların adamları
Veli Kavlak: 14 Ocak’ta sahalara döneceğim
Baroni'li Gremio, 3. kez Libertodores şampiyonu!
Erman Toroğlu: Fatih Terim haklı
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Türk sporunun önemli isimleri bir araya geldi
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »