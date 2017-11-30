Adana ASKİ Spor, Artun ile yollarını ayırdı

, sezon başından beri alınan olumsuz sonuçlar nedeniyleile karşılıklı anlaşma sağlanarak kulüple ilişiğinin kesildiğini bildirdi.Tevfik Kaan Artun’a Adana ASKİ Spor’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Durna, “Adana ASKİ Spor hedeflerinden kopmamak için yeniden takım ruhu ve heyecan oluşturan bir koç ile çok hızlı bir şekilde anlaşma yoluna gidecektir. Bu hafta sonu İstanbul’da oynayacağımız İstanbul Üniversitesi maçından mutlak galibiyet hedefleyerek moral bulup, ligde yükseliş ivmesini yakalamak istiyoruz. Gelecek bu başarının ardından takımımızın gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğine inancım tamdır” diye konuştu.