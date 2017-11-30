Abdullah Avcı: Bu kulvarda da sonuna kadar gitmek istiyoruz

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 11 senede 2 kez final oynadıkları Türkiye Kupası’nın kendileri için önemli olduğunu belirtti.Hangi ligden olursa olsun her rakibin önemli olduğunu ifade eden Avcı, "Hedefe giderken 3 kulvarda yarışıyoruz. Lig, Avrupa Ligi ve startını bugün verdiğimiz Türkiye Kupası. Bunu da sonuna kadar götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kipaş Kahramanmaraşspor’un çok ciddi bir takımı eleyerek bu tura çıktığını anımsatan Avcı, aldıkları galibiyetle bir sonraki maç için avantaj yakaladıklarını aktararak, şöyle konuştu:"Oyuncuların iş ahlakı, oyun disiplini ve ciddiyeti bence iyiydi. Bu, son derece önemli. Oyunda biraz daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Biraz daha oyunun yönünü fazla çevirmemiz ve daha fazla orta yapmamız gerekiyordu. Rakip, oyunun içinde kalmaya çalıştı. Onları da tebrik ediyorum, ligde başarılar diliyorum. Bugün itibariyle bunu kapatacağız. Pazar günü tekrar lige döneceğiz. Kahramanmaraş halkına ilgi ve alakaları için teşekkür ediyoruz."Kipaş Kahramanmaraşspor antrenörü Ejder Orak ise karşılaşmada ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını ifade etti.Karşılaşmada sakatlık yaşanmamasının kendileri için iyi olduğunu dile getiren Orak, şunları kaydetti:"Ondan dolayı çok mutluyum. Medipol Başakşehir’e saygı duyuyoruz. Süper Lig takımı ve Avrupa’da mücadele ediyor. Onları tebrik ediyorum. Bizim esas hedefimiz ligde kalmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız var."AA