76erslı Simmons’ın rekorlar maçı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Washington Wizards’ı 118-113 yenen Philadelphia 76ers’ın çaylak oyuncusu Ben Simmons, 31 sayı ve 18 ribauntla kariyerinin en etkili performansını sergiledi.NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren ekipler Philadelphia 76ers ile Washington Wizards arasındaki mücadeleyi, ev sahibi 76ers 118-113 kazandı.76ers’ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons, 31 sayı ve 18 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı. Son periyotta 24 kez serbest atış çizgisine giden 21 yaşındaki basketbolcu, bir çeyrekte en fazla serbest atış kullanan NBA oyuncusu oldu.25 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 24 sayı, 8 ribaunt üreten Dario Saric, galibiyette önemli rol oynadı.Wizards cephesinde Kelly Oubre 22 sayı, 7 ribaunt, Bradley Beal ve Jodie Meeks ise 21’er sayıyla mücadele etti.NBA’e 5 maçla devam edilecek.Detroit Pistons-Phoenix Suns: 131-107Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 121-108Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 118-113New York Knicks-Miami Heat: 115-86Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-113Houston Rockets-Indiana Pacers: 118-97New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-120Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 104-109San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 104-95Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 123-127 (uzatmada)