Zeljko Obradovic: "Buesa Arena'da oynamayı seviyorum"

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz, zorlu deplasmandaile karşılaşmaya hazırlanıyor.Zorlu mücadele öncesinde, açıklamalarda bulundu.Öncelikle maçla ilgili beklentilerini aktaran Obradovic, "Basketbolseverler için çok güzel bir karşılaşma olacağını umuyorum. Pedro Martinez'in gelişinden sonra Baskonia iyi oynuyor ve şu anda iyi durumdalar. O nedenle gerçekten çok iyi bir maç bekliyorum." açıklamasını yaptı.Rakibin durumuna da değinen Sırp koç, "Rakibimiz kaliteli bir takım ve takım olarak oynamayı biliyorlar. Defansif olarak çok agresifler ve hücumda da sayı bulmakta zorlanmıyorlar. Sahayı da iyi koşuyorlar. Baskonia çok iyi bir takım. Şu anda iyi bir durumda olduklarını ve iyi basketbol oynadıklarını söylemek hiç de zor değil." dedi.Baskonia'nın sahasında oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Obradovic, "Buesa Arena'da taraftarlar her zaman takımlarını destekliyor ve orada oynamayı seviyorum. EuroLeague'de her karşılaşmada olduğu gibi maçın başından sonuna kadar konsantre olmalı ve kazanmak için iyi bir basketbol oynamalıyız." dedi.