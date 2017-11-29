Yakın Doğu Üniversitesi: 72 - Fenerbahçe: 61

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta’yi 72-61 yendi.Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise grupta ikinci yenilgisini aldı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-18 önde tamamladı.İkinci çeyrekte dış şutlarda isabetler bulan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 36-34 önde gitti.Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda etkili olan ev sahibi ekip, final periyoduna 55-44 üstün girdi.Final periyoduna 6-0’la başlayarak, 32. dakikada farkı 17’ye (61-44) çıkartan Yakın Doğu Üniversitesi’ne Fenerbahçe, Powers’ın skorer oyunuyla karşılık vermeye çalıştıysa da rakibini yakalayamadı. Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 72-61 galip ayrıldı.Yakın Doğu Üniversitesi'nde17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken13 sayıyla maçı tamamladı.vede 12'şer sayıyla oynadılar.Fenerbahçe'de15 sayıyla takımının en skoreri olurken13,12,11 sayıyla maçı tamamladılar.