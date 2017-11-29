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Yakın Doğu Üniversitesi: 72 - Fenerbahçe: 61

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe’yi 72-61 yendi.

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Yakın Doğu Üniversitesi: 72 - Fenerbahçe: 61
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe’yi 72-61 yendi.

Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise grupta ikinci yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda isabetler bulan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda etkili olan ev sahibi ekip, final periyoduna 55-44 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0’la başlayarak, 32. dakikada farkı 17’ye (61-44) çıkartan Yakın Doğu Üniversitesi’ne Fenerbahçe, Powers’ın skorer oyunuyla karşılık vermeye çalıştıysa da rakibini yakalayamadı. Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 72-61 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kayla McBride 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Courtney Vandersloot 13 sayıyla maçı tamamladı. Lavender ve Wauters de 12'şer sayıyla oynadılar. 

Fenerbahçe'de Ayşe Cora 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Powers 13, Vaughn 12, Ana Dabovic 11 sayıyla maçı tamamladılar. 




2 YORUM GİRİŞ YAP
  • anıl üner 29.11.2017 21:09:20
    1

    rezil bir yenilgi aldık yine fırat okulla bu iş yürümez. umarım yanılırım ama yakındoğuya yenilmeyecektik.

  • anıl üner 29.11.2017 21:41:06
    2

    üzücü bir yenilgi aldık.

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