Volkan Demirel'in opsiyonu kullanılacak

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Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?

’in geçtiğimiz sezon biten sözleşmesi yaz aylarında 1+1 yıllığına uzatılmıştı.Bu sezon ilk 6 resmi maça 11 başlayan, sergilediği kötü performans sonrası kulübeye geçmişti.Deneyimli eldiven, Sivas ve Antalya maçlarında eldivenleri devraldı ve formuyla göz doldurdu.Yönetimin,’ın da talebiyle Volkan’ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi.