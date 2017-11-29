Vodafone Park’a “Yılın Projesi” ödülü

Resmi açılışının gerçekleştirildiği Nisan 2016’dan bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada sıkça adından söz ettiren Vodafone Park’a bir ödül de Barselona’dan geldi. Dünyanın en önemli spor komplekslerinin farklı özellikleriyle değerlendirildiği “The Stadium Business Design & Development Awards 2017” organizasyonu kapsamında “Yılın Projesi” ödülünün sahibi olan Vodafone Park, küresel spor kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.Benzersiz atmosferi ve taraftarlarımızın coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor ekosisteminin de sıkça gündeme taşıdığı Vodafone Park; akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler, Kulübümüzün özverili çalışması, finansal başarısı, mimari özellikler, çok amaçlı kullanım, içinde bulunduğu çevreye uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan farklı kriterlerle, “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü.Vodafone Park final aşamasında; Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes-Benz Stadium, Madrid Wanda Metropolitano, Las Vegas T-Mobile Arena, Anfield The Main Stand ve Minneapolis U.S. Bank Stadium gibi dev rakipleri geride bırakmayı başardı. 28 Kasım’da Barselona’da gerçekleştirilen organizasyonda ödülü, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu kabul etti.19 Mayıs 1943’te temeli atılan, 27 Kasım 1947’de ise Beşiktaşımız ile bir İsveç takımı olan AIK Solna’nın karşı karşıya geldiği maçta, “İnönü Stadyumu” adıyla resmi olarak hizmete açılan stat, Camiamızın en önemli sembollerinden biri olma özelliğine sahip. Haziran 2013’te başlatılan çalışma sonrası, 11 Nisan 2016’da Bursaspor karşılaşması ile yeni yüzü ve teknolojik yapısıyla hizmete açılan Vodafone Park, İstanbul’un kalbinde, spor tarihimizin en önemli miraslarından biri olarak varlığını sürdürüyor.