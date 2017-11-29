  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Vodafone Park’a “Yılın Projesi” ödülü

Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park, Barselona’da düzenlenen “The Stadium Business Design & Development Awards 2017” organizasyonu kapsamında dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü.

  • - A
  • + A
Vodafone Park’a “Yılın Projesi” ödülü
Resmi açılışının gerçekleştirildiği Nisan 2016’dan bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada sıkça adından söz ettiren Vodafone Park’a bir ödül de Barselona’dan geldi. Dünyanın en önemli spor komplekslerinin farklı özellikleriyle değerlendirildiği “The Stadium Business Design & Development Awards 2017” organizasyonu kapsamında “Yılın Projesi” ödülünün sahibi olan Vodafone Park, küresel spor kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.  

Benzersiz atmosferi ve taraftarlarımızın coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor ekosisteminin de sıkça gündeme taşıdığı Vodafone Park; akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler, Kulübümüzün özverili çalışması, finansal başarısı, mimari özellikler, çok amaçlı kullanım, içinde bulunduğu çevreye uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan farklı kriterlerle, “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü. 

Vodafone Park final aşamasında; Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes-Benz Stadium, Madrid Wanda Metropolitano, Las Vegas T-Mobile Arena, Anfield The Main Stand ve Minneapolis U.S. Bank Stadium gibi dev rakipleri geride bırakmayı başardı. 28 Kasım’da Barselona’da gerçekleştirilen organizasyonda ödülü, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu kabul etti.      

19 Mayıs 1943’te temeli atılan, 27 Kasım 1947’de ise Beşiktaşımız ile bir İsveç takımı olan AIK Solna’nın karşı karşıya geldiği maçta, “İnönü Stadyumu” adıyla resmi olarak hizmete açılan stat, Camiamızın en önemli sembollerinden biri olma özelliğine sahip. Haziran 2013’te başlatılan çalışma sonrası, 11 Nisan 2016’da Bursaspor karşılaşması ile yeni yüzü ve teknolojik yapısıyla hizmete açılan Vodafone Park, İstanbul’un kalbinde, spor tarihimizin en önemli miraslarından biri olarak varlığını sürdürüyor. 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta? (Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu)
Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!
Son Dakika Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Cenk Tosun mu, Bafetimbi Gomis mi? İşte yanıtı...
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Carlos Tevez bombası! İşte günün transfer haberleri...
MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!
Sosyal medyada Orkan Çınar çılgınlığı
Sol bekin ilacı Blind
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 3 derbinin kaçını kazandı?
Yasin Öztekin'in sonraki durağı La Liga!
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Fenerbahçeli futbolcu Janssen isyan etti!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »