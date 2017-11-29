Villas-Boas, Dakar Rallisi’nde yarışacak

Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, gelecek yıl motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dakar Rallisi’nde yarışacak.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Porto, Chelsea, Tottenham ve Zenit gibi futbol takımlarını çalıştıran 40 yaşındaki Villas-Boas’ın 2018 Dakar Rallisi’nde mücadele edeceği belirtildi.Açıklamada, Villas-Boas’ın 6-20 Ocak 2018’de düzenlenecek rallide yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacağı bildirildi.Genç teknik adam, Porto ile birer UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupa, Zenit’in başında birer Rusya Premier Lig, Rusya Kupası, Rusya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. İngiltere’de Chelsea ve Tottenham’ı da çalıştıran Villas-Boas, son olarak Çin ekibi Şanghay SIPG’de görev almıştı.