Veli Kavlak: 14 Ocak’ta sahalara döneceğim

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı konumda bulunan, geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti.Son durumuyla ilgili olarakbasınına konuşan 29 yaşındaki ön libero, “14 Ocak’ta sahalara geri döneceğim. Geri dönüşüm hiç bu kadar yakın olmamıştı. 2,5 yıldır tam anlamıyla takımdan uzaktayım. Geri döndüğümde başka bir yere gitmeyi düşünebilirim” dedi.