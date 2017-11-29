..Ve Olcay’ın hasreti bitiyor

derbisinde kırmızı kart gören ve 3 maçtır sahalardan uzak kalan Olcay Şahan, cezasını tamamladı.Teknik direktör, maç eksiği olan gurbetçi futbolcuyu bugün ilk 11’de değerlendirmeyi planlıyor. Formasını çok özlediğini belirten Olcay, “Trabzonspor için sahaya çıktığı her karşılaşma önemlidir. Mutlaka kazanmamız gerekiyor” dedi.