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Vanlı boksörler madalyalarla döndü

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 3. Grup Eleme Müsabakalarına katılan Vanlı boksörler, farklı kategorilerde altın ve gümüş madalya aldılar.

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Vanlı boksörler madalyalarla döndü
Türkiye Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 22 ilden 79 boksörün katılımıyla İskender Iğdır Spor Salonu’nda 10 farklı sıklette düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 3. Grup Eleme Müsabakalarına Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri de katıldı. 56 kiloda Savaş Ürgün birinci olurken, 49 kiloda Tugay Öner, 75 kiloda ise Zafer Elasan ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, Iğdır’da 22 ilden 79 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını belirterek, “Sporcularımızdan Savaş Ürgün 56 kiloda birincilik, Tugay Öner 49 kiloda ve Zafer Elasan ise 75 kiloda rakipleri ile kıyasıya bir mücadele sergileyerek ikincilik madalyasını ilimize kazandırmanın mutluluğunu bizlere yaşattılar. Bu müsabakalar sonucunda ilimize farklı dereceler kazandıran sporcularımızın başarıları, ilimizde boks branşına yeni başlayan sporcularımıza çok iyi bir motivasyon, şevk ve azim kazandırıyor. İnşallah bu gayret ve özverili çalışmalarımız ile ilimize yeni şampiyon boksörler kazandıracağız. Federasyonlarımız tarafından bu müsabakaların olması hem bizler için hem sporcularımız içinde çok güzel. Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Aldığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hedefimiz ise federasyonumuz tarafından ileriki tarihlerde yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ringe çıkmaktır. Buradan son olarak başta il müdürümüz olmak üzere tüm büyüklerimize, boks takımımıza her zaman yakın ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Iğdır’dan 1 altın ve 2 gümüş madalya ile dönen sporcu ve antrenörleri makamında ağırlayan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, “Milli boksörlerimiz katıldıkları müsabakalarda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu bize yaşattılar. İnşallah sporcularımız bu yarışmadan kazandıkları başarılarından dolayı federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Boksörlerimizin bundan sonra katılacakları müsabakalarda da ilimiz adına en güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Sporcularımızı ve Milli Boks Antrenörümüz Ayhan Öz ve Hüseyin Tekin hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

İHA




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