U-18 Basketbol Liginde Melikgazi fırtınası esiyor

Bu sezon yerel lig olanliginde mücadele etme kararı alan ve iki takımla bu ligde mücadele edentakımları sergiledikleri üstün performansla alkış topluyor.17 yaş ortalaması ile oynayan Melikgazi Belediyespor A takımı grubunda oynadığı 5 maçta 5 galibiyetle lider durumda bulunurken, 16 yaş ortalaması ile mücadele eden B takımı 5 maçta elde ettiği 4 galibiyet ile 2. sırada yer alıyor.Ligin 6. Haftasında Melikgazi Belediyespor’un iki takımı 30 Kasım Perşembe saat 20:00’da Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.Hazırlıklarını Antrenörler Nihat Kahraman ve Gökhan Koçyiğit nezaretinde sürdüren her iki takımda da moraller üst seviyede. Her iki antrenör de yarınki karşılaşmada seyir zevki yüksek ve izleyenlere keyif veren bir oyun ortaya koymak için mücadele edeceklerini söyledi.Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, “Her iki takımımızda lige iyi başladı ve öylede devam ediyorlar. Özellikle A takımımızın 5 maçta elde ettiği 5 galibiyetle namağlup lider olması bizlere memnun etmektedir. Salon sporlarının şehrimizdeki lokomotifi konumunda bulunan Melikgazi Belediyespor’un iki takımının oynayacağı karşılaşmaya tüm basketbol severleri davet ediyorum.Basketbol branşında 80 civarında sporcusu bulunan Melikgazi Belediyespor’un tek bir amacı vardır; o da gençleri dürüst,ahlaklı,ailesi ve yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek ve spor yapmalarına imkan sağlamaktır.Verdiğimiz önemin en önemli göstergesi olarak da Keykubat Sosyal ve Spor Tesislerimizi tamamıyla Melikgazi Belediyespor’a tahsis ettik. Bu sözden hareketle yarın ki maçın sonucu ne olursa olsun elbette kazanan Melikgazi Belediyespor, kazanan gençlerimiz olacaktır” dedi.