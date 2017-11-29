Tudor'un Beşiktaş'ı yıkma planı!

Başakşehir
karşısında alınan mağlubiyetin ardından Alanya
’yı yenerek nefes alan Galatasaray
’da teknik direktör İgor Tudor
, Beşiktaş
karşısında iyi bir sonuç alarak hem kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermek istiyor hem de takımının şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmesini hedefliyor.
Bu kapsamda yardımcılarıyla birlikte derbi çalışmalarına başlayan Hırvat teknik adam, öncelikle Kartal’ın güçlü yanlarını masaya yatırdı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi
’nde kanat organizasyonlarını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Kartal’ın bu gücüne dikkat çeken Tudor, Ricardo Quaresma
ve Ryan Babel
’i durdurmak için planlarını yaptı.
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''Q7’YE ORTA İMKANI VERME''
Latovlevici
’nin sakat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes
’i oynatacak olan Tudor, Norveçli bekten Quaresma’yı ezberlemesini istedi. Hırvat öğrencisine, terse atılan uzun toplarla geniş alanlar bulabilen Q7’ye orta imkanı vermemesini söylerken; Linnes de Portekizli yıldıza özel olarak hazırlanıyor. Kartal’ın bir diğer silahı olan Babel’i savunma görevi ise Mariano ve cezası sona eren Feghouli’de... Quaresma’ya oranla savunmaya daha fazla yardım yapan Hollandalı oyuncunun özellikle içe kat ettiği anlarda ciddi tehlikeler yarattığını vurgulayan İgor, Feghouli’den sık sık geriye gelerek Babel’in karşısında bir savunma bloğu oluşturmasını istedi.
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CENK NEREYE MAİCON ORAYA
Kartal’ın bu sezon parlayan yıldızı olan Cenk Tosun’un ise Maicon’un sorumluluğumda... Aslan’ın Brezilyalı oyuncu, milli golcünün adeta gölgesi olacak. Hava toplarında ligin en iyi stoperlerinden biri olan Maicon, uzun paslarda topu göğüsüyle kontrol edip arkadaşlarına servis yapan Cenk’i bu imkanı vermeyecek. Sambacı’ya Tosun’u adım adım takip etmesini söyleyen Tudor, Maicon’dan ilk toplara müdahale etmesini istedi.
Kaynak: Habertürk
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