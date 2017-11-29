Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ödeme krizi

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 8. haftasında yarın Pınar Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor Basketbol Takımı oyuncuları, sezon başından beri ödemelerde yaşanan kriz nedeniyle maça gitmeme kararı aldı.Bugün saat 10.00’da Trabzon’dan Ankara aktarmalı olarak yapılaması planlanan yolculuk ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi.Trabzonspor Basketbol Takımı, krizin aşılması için görüşmelerini sürdürürken, oyuncuların tepki amaçlı böyle bir eylem yaptıkları belirtildi.Bordo-mavili kafilenin bu akşam saatlerinde İzmir’e gitmesi bekleniyor.İHA