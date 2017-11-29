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Tony Popovic: Maç kazanmak moral verir

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında sahasında TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Tony Popovic: Maç kazanmak moral verir
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında sahasında TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Popovic, şöyle konuştu:

“Bizim için bu maçın en büyük artısı uzun süre oynamayan oyuncularımızın 90 dakika forma şansı bulmasıydı. Bu oyuncularımızla maç boyunca çok iyi baskı kurduk. Çok fazla gol fırsatı yakaladık. Kazandığımız için mutluyum. Fakat daha fazla farkla maçı kazansaydık. Bu açıdan da biraz hayal kırıklığına uğradım. Kupa ya da lig farketmez. Maç kazanmak her zaman takım için olumludur. Takıma moral verir. Şu anda tek düşüncemiz, cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı. Tüm düşüncemiz o yönde.”

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise, ''Seyir zevki güzel bir maç oldu. Maç dengeli başladı. Rakibimiz 2 pozisyon buldu. Kalitesinden dolayı bu pozisyonları değerlendirdi. 2'nci yarıya daha ciddi başladık. Golü bulduktan sonra bir kaç hamle yaptık. Daha dengeli bir maç oldu ancak kaybettik. Bu skor bizim için bir avantaj sayılabilir. Maç eksiği olan oyuncularımızı görme fırsatı bulduk. Bu da bizim için çok olumlu oldu'' dedi.
 




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  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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3 Fenerbahçe 13 23
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6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
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