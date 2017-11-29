Tamer Avcı: Seyir zevki yüksek bir maç oldu

Maç eksiği olan oyuncuları görme şansı bulduklarını aktaran Avcı, şu ifadeleri kullandı:"Maç dengeli başladı. Rakibimiz iki pozisyon buldu, kalitesinden dolayı bu pozisyonları değerlendirdi. Devreye 2-0 önde girdiler. İçeride gerekli konuşmaları yaptık, ikinci yarıya daha ciddi başladık ve golü bulduk. Daha sonra da birkaç hamle yaptık. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Karşılaşma 2-1 sona erdi, bu skor bizim için avantaj sayılır."AA