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Şenol Güneş uyardı!

Güneş, Manisa karşısında elde edilen farklı galibiyete rağmen oyuncularına derbiyi işaret edip uyarılarda bulundu. Şenol hoca, “Kupa karşılaşması oynandı ve bitti. 9 gole aldanmayın. Sadece derbiyi kazanmaya odaklanın” dedi.

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Şenol Güneş uyardı!
Kara Kartal’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Vodafone Park’ta önceki gün Manisaspor’u farklı skorla devirdikleri 5. tur mücadelesi sonrasında oyuncularına uyarılarda bulunmayı sürdürdü.

Mücadelenin 9-0’lık sonuçla tamamlanması sonrasında soyunma odasında öğrencilerini tek tek tebrik eden Güneş, sonrasında, “9 gole ve farklı skora aldanmayın. Hafta sonunda kritik bir derbi maçına çıkacağız. Kupa karşılaşması oynandı ve bitti. Rövanş öncesinde yine değerlendirmemizi yaparız. Zirve için mutlaka kazanmamız gereken bir derbi oynayacağız. Bazen böyle skorlar sorun yaratır. Bu skora aldanıp işi gevşek tutmak yok. Sadece derbiyi kazanmaya odaklanın” ifadelerini kullandı.

3 isme özel tebrik

Tecrübeli çalıştırıcı, Manisaspor karşılaşmasının yıldızı olan; Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar’la özel olarak görüştü. 4 gol atan İspanyol forvet ve Hollandalı kanat oyuncusuna hırslı görüntülerinden memnun kaldığını ileten Güneş, Orkan’ı da tebrik edip kendisini geliştirmeye devam etmesini istedi. 
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