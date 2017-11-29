Şenol Güneş uyardı!

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Sosyal medyada Orkan Çınar çılgınlığı

Kara Kartal’ın başarılı teknik adamı’ta önceki gün’u farklı skorla devirdikleri 5. tur mücadelesi sonrasında oyuncularına uyarılarda bulunmayı sürdürdü.Mücadelenin 9-0’lık sonuçla tamamlanması sonrasında soyunma odasında öğrencilerini tek tek tebrik eden Güneş, sonrasında, “9 gole ve farklı skora aldanmayın. Hafta sonunda kritik bir derbi maçına çıkacağız. Kupa karşılaşması oynandı ve bitti. Rövanş öncesinde yine değerlendirmemizi yaparız. Zirve için mutlaka kazanmamız gereken bir derbi oynayacağız. Bazen böyle skorlar sorun yaratır. Bu skora aldanıp işi gevşek tutmak yok. Sadece derbiyi kazanmaya odaklanın” ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı,karşılaşmasının yıldızı olan;, Jeremain Lens ve Orkan Çınar’la özel olarak görüştü. 4 gol atan İspanyol forvet ve Hollandalı kanat oyuncusuna hırslı görüntülerinden memnun kaldığını ileten Güneş, Orkan’ı da tebrik edip kendisini geliştirmeye devam etmesini istedi.