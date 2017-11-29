Selçuk Ernak: " Rakibi 58 sayıda tutarak savunma çalışmamızın ödülünü aldık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında'un, deplasmanda'u 69-58 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın koçları açıklamalarda bulundular.Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörüçok zor bir maçı kazandıklarını söyledi.Rakiplerinin maça iyi hazırlanmış olduğunu aktaran Ernak, şunları kaydetti: "Biz bu hafta eksik oyuncularımızı düşünerek savunma çalıştık ve rakibi 58 sayıda tutarak ödülünü aldık. Hücumda istediğimiz seviyede değiliz. Can Korkmaz’a parantez açmam lazım Jones oyundan atıldıktan sonra çok iyi oynadı. Sezonun geri kalanında ondan daha fazla yararlanacağız. Önümüzdeki günlerde bir transfer yapacağız arayışlarımız sürüyor."Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu, maça kötü başladıklarını ama ikinci yarı iyi savunma yaparak mücadeleyi kazandıklarını kaydetti.69-58 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü, hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, karşılaşmanın puan durumunda yukarıya tırmanmak açısından önemli olduğunu belirterek, "İki takım da çok kötü hücum etti. Sezon başından beri ilk defa bu kadar kötü hücum yaptık, özellikle üç sayılık atışlarımız çok kötüydü. Yüzde 33’lük üçlük isabetiyle oynadık. Bu bizim açımızdan düşündürücü. Hücumu savunmadan daha iyi yapan bir takım olarak görüyorduk kendimizi ama bugün öyle olmadı. Daha oynanacak çok fazla maç var. Zorlu bir fikstüre giriyoruz, hatalarımızdan ders çıkaracağız." diye konuştu.Sloven oyuncuise ilk yarı iyi oynamalarına karşın ikinci yarı basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.