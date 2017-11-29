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Selçuk Çebi’den sporculara moral ziyareti

Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, TOHM Trabzon kampını ziyaret etti.

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Selçuk Çebi’den sporculara moral ziyareti
Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin (TOHM) Trabzon’daki kampını ziyaret etti.

TOHM’daki sporcularla bir araya gelen ve bir süre sohbet eden eski dünya şampiyonu güreşçi Çebi, judocu ve boksörlerin de antrenmanlarını izledi.

Çebi, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, sporun önemine dikkati çekerek, "Sizler zaten yetenekli olduğunuz için buradasınız. Bundan sonra yılmadan, çok çalışıp, çok isterseniz, planlı yaşayıp gücünüzün farkında olursanız olimpiyatlarda madalya almamanız için hiçbir sebep yok." dedi.

Konuşmaların ardından Çebi, Makedonya’da yapılan 13. Nemo Kupası yüzme yarışmalarında 3 madalya kazanan sporcular Beren Çakıroğlu ve Emir Berkan Morova ile bir araya geldi.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Çebi, "Sizinle gurur duyuyoruz. Birbirinden yetenekli, pırıl pırıl gençlerimiz var. Devlet olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sporcularımızın da bunun karşılığında başarının en büyük sırrı olan çok çalışarak ülkemizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Çebi’ye ziyaretlerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de eşlik etti.




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