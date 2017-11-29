Samsunsporlu futbolcuların bowling keyfi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un futbolcuları, moral depolamak için bowling oynadı.Karadeniz ekibi, teknik direktör Engin İpekoğlu ile sportif direktör Coşkun Zeren ve futbolcular, Türkiye’nin en büyük bowling salonu olan İlkadım Bowling Salonu’nda stres attı.Gruplar halinde bowling oynayan futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Bazı futbolcular aileleriyle birlikte bowling oynamayı tercih etti.Kırmızı-beyazlı futbolcu Gökay Iravul, bowlingde kötü olduğunu belirterek, "Benim en büyük yeteneğim futbol. Diğer spor branşlarında çok iddialı değilim, benimle eşleşen rakibim oynamadan kazanacak, çünkü gerçekten çok kötüyüm. Böyle takım halinde bir arada olmak ve eğlenmek bizi ekstra motive ediyor. Zaman zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ailelerimiz de burada oluyor." ifadelerini kullandı.Genç futbolcu Ramazan Övüç ise futbolda olduğu kadar bowlingde de iddialı olduğunu kaydetti.Kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen de bowlingdeki iyi oyunu Eskişehirspor maçında da göstermek istediklerini vurguladı.AA