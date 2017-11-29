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Şampiyondan altın öğütler

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı sporculardan biri olan ve 3 Dünya Şampiyonluğu bulunan güreşçi Selçuk Çebi, aktif sporu bıraktıktan sonra tecrübelerini gençlere aktarmaya devam ediyor.

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Şampiyondan altın öğütler
Halen Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Spor Eğitim Daire Başkanlığı görevini sürdüren Çebi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin (TOHM) Trabzon’daki kampını ziyaret etti, judocu ve boksörlerin antrenmanına izledi. Çebi, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte sporculara sohbet etti.

Kariyerinde 3 kez Büyüklerde Dünya Şampiyonluğu, 2 kez Dünya Kupası, 2 kez Akdeniz Oyunları, 3 kez Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu ile Yıldız-Gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu elde eden ve Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçilen Selçuk Çebi, TOHM sporcularına, “Sizler zaten yetenekli olduğunuz için buradasınız. Bundan sonra yılmadan çok çalışıp çok isterseniz, planlı yaşayıp gücünüzün farkında olursanız, olimpiyatlarda madalya almamanız için hiçbir sebep yok” diye tavsiyelerde bulundu.

Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Makedonya’da yapılan XIII. Nemo Cup yüzme yarışmalarında 3 madalya kazanan veren TOHM sporcuları Beren Çakıroğlu ile Emir Berkan Morova ile de bir araya geldi. “Sizle gurur duyuyoruz” dediği genç sporculara çeşitli hediyeler veren Çebi, “Birbirinden yetenekli, pırıl pırıl gençlerimiz var. Devlet olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Onların da bunun karşılığında başarının en büyük sırrı olan çok çalışarak ülkemizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

İHA




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  • Göztepe
    2- 0
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  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
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    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
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  • Bursaspor
    2- 1
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