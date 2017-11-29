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Samet Aybaba: Rakibi küçümsemek futbolda yoktur

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Bucaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından önemli açıklamalarda

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Samet Aybaba: Rakibi küçümsemek futbolda yoktur
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Bucaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz takım halinde bugün bu işi başaramadık. Bu kadar rahatlık, bu kadar rakibi küçümsemek biliyorsunuz futbolda yoktur. Bizim için sevindirici tek tarafı var galip geldik. İkinci maçı daha çok ciddiye almamız gerektiğini öğrendik" dedi. 

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Bucaspor'u 2-1 mağlup etti. Her iki takımın teknik direktörü maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kupa tabii ki hedef. Herkesin ortak görüşü en kısa yoldan Avrupa'ya gitmek. Takımda şans bulamayan oyuncular, sakatlıktan çıkan oyuncular, 'bir şeyleri daha çok geliştirdi mi' diye merak ettiğiniz genç oyunculara şans verme durumundasınız. Çünkü diğer oyuncuların üzerinde uzun süreli bir baskı var. Oynadıkları çok seri maçlar var. Hem bu anlamda hem de diğer arkadaşların değerlerini görme anlamında çok önemli bu maçlar. Ama maalesef biz takım halinde bugün bu işi başaramadık. Bu kadar rahatlık, bu kadar rakibi küçümsemek futbolda yoktur. Bizim için sevindirici tek taraf var, galip geldik. İkinci maçı daha çok ciddiye almamız gerektiğini öğrendik. Bunlardan oynayan arkadaşlar da bir şeyler çıkaracak. Biz de bu oyuncularla ilgili bazı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

BULUT: "TAKIM İYİ MÜCADELE ETTİ"

Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut ise, "Öncelikle buraya gelirken düşüncemiz iyi futbol oynamaktı. Oyunu çirkinleştirmeden, oyuna iyi katkıda bulunmak istedik. İki takım da futbol oynamayı düşündü. Dostça bir müsabaka oldu. Tribünde ve televizyonları başında bizi izleyen futbolseverlere iyi bir müsabaka seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Bugün takımımız iyi mücadele etti. İyi pozisyonlar ürettik. Maçı kazanabilirdik. Son dakikada yediğimiz penaltı golüyle kaybettik. Tempolu bir müsabaka oldu. İnşallah rövanşda böyle olacaktır. Demir Grup Sivasspor'u ve futbolcularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.
 




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