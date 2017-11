Şair Gençer O'nun Bursa at yarış tahminleri

THE WORLD IS YOURS Bu Kez Uygun Rakipler Yanında Koşuyor

29 Kasım Çarşamba. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.Ayak: Tedavi dönemi sonrasında ara veren ve geri döndükten sonra çim pistte İstanbul’da koşan Alakız ilk yarışında 4’üncü olmuştu. Kısrakbaşı – Güzelkaya – Nilda gibi rakipler yanında tabela yapan Alakız daha sonra 1600’de tabelaya girememişti. Grubun uygunluğu ile ilk şansı bu ata vereceğim. Canım Ciğerim ve Kızı İdil rakibi atlardır.2.Ayak: 3 yaşlı Arap tayları bu kez kalabalık bir grupta mücadele edecek. Girdiği iki koşuda tabela yapan ancak 124 gündür koşmayan Akçaağa bakalım nasıl geri dönüş yapacak. İki koşusu kumda ve tabela içerisinde olan Maruftay ise beklentilerin yüksek olduğu atlardan biridir. Keskiner, Aslancan, Süngütay, Kılıçalp ve Gümüş Kuşak yarış içi koşullara göre şansı olacak atlardandır.3.Ayak: 1900 metrede bir tempo koşusu olarak geçmesini beklediğim yarışta ilk şansı 1 nolu Kırmızıkaya’ya vereceğim. Kum pistte çok daha iyi bir at olduğunu yarışlarında gördüğümüz bu safkan son 6 yarışının 5’ini çim pistte yapmıştı. Bu grupta doğal olarak kuma dönmüş olması dikkat çekicidir. Ancak formda rakibi Asarcıklı önünde favori olacaktır. Kolaçan, Atom Adam ve kilosu uygun olan Diyarbeyi yazılacak atlardandır.4.Ayak: Koşunun öne çıkacak atı şüphesiz The World Is Yours olacaktır. The World Is Yours son koşusu öncesinde 5 yarış koşmuş ve bunlardan 4’ünü kazanmıştı. Geçildiği tek yarışta Blue Power’a yarım boy ile kabeden bu atın son yarışındaysa More Than a Game’in kazandığı A2’de yer aldığını görmekteyiz. O koşuda Kinowa, angel Horse, Rebel Yell gibi rakiplerin de olduğunu düşünürsek The World Is Yours’un tabela dışında kalmasını ciddiye almayalım. Bu grupta kazanacak kaliteye sahiptir.5.Ayak: Sürprize açık gözüken bir yarış ve ilk şansı 1nolu Ak Diamond’a vereceğim. Bu atın son yarışına bakarsak Kocaeli pistinde 1.25.28 biten mücadelede 1.26.33 yaptığı görülecektir. Derecesi iyi olan Ak Diamond form olarak yeterli olup kazanması normal sonuç olur. Savaş Atı formu ile rakibi olur düşüncesindeyim. Sürpriz kokusu olan yarışta iki at ile geçip risk alacağım.6.Ayak: Bölünen Maiden mücadelenin bu yarışında üç taya şans vereceğim. Form durumu yeterli gözüken Tekmutlu ve Zıpır kuponlarda ortak olarak yazılan isimler ancak ben bu isimlere Lüfer’i de dahil edeceğim.3 1 1 1 1 85 8 2 3 141 6 4 52 39 6