‘Rodallega sahada isyan etsin!’

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Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar

’da gündeme sık sık damga vuran’nın isyanı başlıklı konular artık takım içinde beklenen ilgiyi görmüyor.’in teknik heyeti ve kurmayları, “Oynamayacaksam beni satın” mesajlarına da doymuş durumda.Formasını önce Burak Yılmaz’a kaptıran, ardından da son haftaların tartışmasız en formda isimlerinden biri olan N’Doye’un gerisinde kalan Rodallega için ortak görüş, ‘gerekenleri yapmadığı’ şeklinde. Teknik heyet, “Rodallega çok yetenekli, farklı meziyetleriyle fark yaratabilecek bir oyuncu. Ancak ne olursa olsun oynamak istiyor. Burası Trabzonspor, burada en iyi kimse o oynar, bunun da birçok örneği var.”“Rodallega’nın yedekliği sorun etmesi elbette güzel. Fakat bu yetmez. N’hiç şans bulamadığı zamanlarda bile hep oynayacakmış gibi çalışıyordu, müthiş bir profesyonel, asla küsmedi. Burak Yılmaz sakatlığına rağmen hep sahada kalmak istedi. Her zaman istekli, arkadaşlarını da ateşliyor. Rodallega da bunları göstermeli. Sahada isyan etmeli” dedi.