Real Madrid'den Neymar için 250 milyon euro!

250 milyon euro!

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Sol bekin ilacı Blind

222 milyon euroya sezon başında'dan'e transfer olan Neymar için bir kez daha ortayaiddiası atıldı.Başkan'in'ya büyük darbe vurma açısından Neymar'ı özellikle istediği ve Cristiano Ronaldo'nun artık 33 yaşında olması sebebiyle o bölgeye Neymar'ı transfer etmek istediği yazıldı.teklif devre arasında değil sezon sonunda olacak. Haberde ayrıca Gareth Bale'in de Manchester United'a satılacağı, Benzema için gelen tekliflerin de değerlendirileceği bildirildi.