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Real Madrid'den Neymar için 250 milyon euro!

Real Madrid başkanının PSG'li Neymar'ı transfer etmek için 250 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı iddia edildi. 

29 Kasım 2017, Çarşamba 09:14

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Real Madrid'den Neymar için 250 milyon euro!
222 milyon euroya sezon başında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar için bir kez daha ortaya Real Madrid iddiası atıldı. 

250 milyon euro!

Başkan Florentino Perez'in Barcelona'ya büyük darbe vurma açısından Neymar'ı özellikle istediği ve Cristiano Ronaldo'nun artık 33 yaşında olması sebebiyle o bölgeye Neymar'ı transfer etmek istediği yazıldı. 

İspanyol Don Balon Gazetesi'ndeki habere göre, teklif devre arasında değil sezon sonunda olacak. Haberde ayrıca Gareth Bale'in de Manchester United'a satılacağı, Benzema için gelen tekliflerin de değerlendirileceği bildirildi. 
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