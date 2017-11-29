Popovic: Beni mutsuz eden tek şey...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında sahasında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü Tony Popovic, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Popovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi bir maç çıkardığını belirtti.Bu maçın en büyük artısının uzun süre oynamayan oyuncuların 90 dakika forma şansı bulması olduğunu ifade eden Popovic, "Çok iyi bir baskı kurduk. Çok fazla gol fırsatı yakaladık. Kazandığımız için mutluyum. Şu andaki hedefimiz, tek düşüncemiz önümüzdeki Göztepe maçı." diye konuştu.Hangi kulvarda olursa olsun alınan galibiyetin takıma moral verdiğine dikkati çeken Popovic, şu değerlendirmede bulundu:"Bugün çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızın gösterdiği performans beni mutlu etti. Kazanma arzularını ve kararlılıklarını gösterdiler. Beni mutsuz eden tek şey, bu maçı daha farklı bir skorla kazanamamış olmamız."AA