Pedro Martinez: "Fenerbahçe'ye büyük saygı duymalıyız"

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak olan Baskonia'da koçkarşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili görüşlerini, "Bu, büyük bir maç ve böyle olması bizi motive ediyor. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz ve bunun için, en zorlu seviyede oynamak için çalışıyoruz. Fenerbahçe ile ilgili en beğendiğim şey çok iyi savunma yapıyor olmaları. Muazzam kaliteleri ve birlikte oynuyor olmalarıyla birçok silaha sahipler. Onlara büyük saygı duymalıyız ve sakin, istekli olmalıyız çünkü bu maçı kazanabiliriz." şeklinde belirtti.