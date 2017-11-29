Osmanlıspor lige döndü

Osmanlıspor, Süper Lig’in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenen başkent temsilcisinde, gözler lige çevrildi.Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde hafif tempolu bir antrenman gerçekleştirdi.Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.Antrenmana ısınmaya yönelik koşuyla başlayan diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyuna geçti. İdman, dar alanda 7’ye 7 yapılan çift kale maçla tamamlandı.Tedavilerine devam edilen Raheem Lawal ve Tiago Pinto antrenmanda yer almadı.