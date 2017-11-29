Onur Kıvrak: Her maç final

Trabzonspor’da son 4 maçta alınan 10 puan, herkesin moralini ve dolayısıyla özgüvenini yükseltti. Kritik süreçte teknik direktör Rıza Çalımbay’ın en büyük destekçilerinden biri olan kaptan Onur Kıvrak, yakalanan serinin önemine vurgu yaptı, taraftara mesajlar yolladı.Kritik engelleri tek tek geçtiklerini ve son olarak Sivas’ta ilk deplasman galibiyetlerine kavuştuklarını hatırlatan deneyimli kaleci, özetle şu ifadeleri kullandı: “Hep söyledim; Trabzonspor taraftarı ne istiyor bunu en iyi bilecek insanlardan biriyim. Çünkü yıllardır buradayım, Trabzon sokaklarındayım“Çok iyi bir kadromuz olmasına rağmen talihsizlikler yaşadık. Ancak iyi bir sürece girdik. Buna taraftarımızın da ayak uyduracağından eminim. Bizlere verecekleri destekle beraber ilk yarıyı en iyi şekilde kapatırsak ikinci devrede yarışa ortak olabiliriz. Artık her maçımız final.”