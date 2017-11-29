Oğuz Kağan: Aykut hoca gençler için çok büyük şans

'nin genç oyuncusu, Adana Demirspor karşısında avantajlı bir skor aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşanmaçla ilgili, “Ligde başladığımız galibiyet serisine kupada devam etmek istiyorduk. Hafta boyu çok iyi hazırlandık, çok ciddi şekilde çalıştık ve maçın sonuna kadar da aynı ciddiyeti koruduk. Avantajlı bir skor aldık rövanş maçı için. İkinci maçı da aynı şekilde oynayıp inşallah turu geçeriz” değerlendirmesini yaptı.Beklentilerin kendisinde baskı yaratmadığını belirten, “Süre buldukça elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aykut hoca gençler için çok büyük şans. Kupa maçları da biz gençler için büyük şans. Daha çok fırsat doğuyor bizlere. Kupa maçlarında kendimi daha çok geliştirerek takıma daha çok katkı sağlamaya çalışıyorum. Şu an üzerimde baskı yok. Fenerbahçe’ye nasıl faydalı olurum diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.