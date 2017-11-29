Naksan Holding'de turnuva heyecanı

Bu yıl ilki düzenlenen Naksan Holding Voleybol Turnuvası'nda iki aylık mücadele sona erdi. 340 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Voleybol Turnuvada birincilik ipini Naksan Holding Personel Müdürlüğü takımı Filenin Aslanları göğüsledi. İkinciliği Naksan Plastik Film Hattından Türk Yıldızları takımı olurken, üçüncülüğü ise yine Naksan Plastik’den Planlama Takımı oldu.Yaklaşık iki aydır devam eden turnuvaya 32 takımın başvurduğunu belirten Naksan Holding Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, “Yapılan bu tür organizasyonlar personellerin motivasyonuna büyük katkı sağlıyor. Holding olarak bu tür sosyal faaliyetlere mümkün olduğunca ağırlık vermeye çalışıyoruz. 2017 yılı içerisinde Masa Tenisi Turnuvası ve Fotoğraf yarışmasıda düzenledik. Amacımız bu türk etkinlikleri arttırarak çalışanlarımız arasındaki bağı güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.