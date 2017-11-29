N’Doye için karar verildi

Hem ligimizden hem de Fransız ve İngiliz takımlarından devre arası için talipleri olduğu bilinen N’Doye’un satışına teknik direktör Rıza Çalımbay’dan veto geldi.Deneyimli çalıştırıcının, “Kadromuz için çok değerli. Her zaman oynamaya hazır. Burak ile birlikte de oynatabileceğim bir isim. Devre arasında satılmasını istemem” raporu, olası görüşmeleri başlamadan bitirdi.