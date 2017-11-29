Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav yoğun bakımda

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Alınan bilgiye göre’ın 21 yaşındaki oğluyönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı’ndaki alt geçide düştü.Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) kaldırıldı.Ameliyata alınan Murathan’ın sağlık durumu hakkında AA muhabirine bilgi veren Cavcav Ailesi’nin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, hastanın durumunun kritik olduğunu söyledi.Murathan’ın dün akşam yağışlı havada arabasıyla arkadaşına giderken köprü üstünden kötü şekilde düştüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Kaza OSTİM bölgesinde olmuş. Araba sol tarafa yani şoför tarafına düştüğü için Murathan, kafa travması kaburga ve kürek kemiği kırıklarıyla acil olarak GATA’ya getirilmiş. İlk tomografide beyin kafatasının sol tarafında 3 santimlik bir kanama saptandı." diye konuştu.Hastanın yoğun bakıma alındığını ve 6 saat sonra tekrar kontrol tomografisi çekildiğini dile getiren Hatipoğlu, "Şuuru açık ve konuşuyordu. Aynı yırtık kontrol tomografisinde de görülünce ameliyatına karar veriliyor. Şu an ameliyatı devam ediyor. Güzel sonuç bekliyoruz. Beyindeki bir kanama her zaman için hayati risk taşır. Durumu kritik." ifadelerini kullandı.AA