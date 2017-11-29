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Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav yoğun bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı.

29 Kasım 2017, Çarşamba 15:53

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Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav yoğun bakımda
Alınan bilgiye göre Murat Cavcav’ın 21 yaşındaki oğlu Murathan Cavcav yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı’ndaki alt geçide düştü.

Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) kaldırıldı.

Ameliyata alınan Murathan’ın sağlık durumu hakkında AA muhabirine  bilgi veren Cavcav Ailesi’nin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, hastanın durumunun  kritik olduğunu söyledi.
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Murathan’ın dün akşam yağışlı havada arabasıyla arkadaşına giderken  köprü üstünden kötü şekilde düştüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Kaza OSTİM  bölgesinde olmuş. Araba sol tarafa yani şoför tarafına düştüğü için Murathan,  kafa travması kaburga ve kürek kemiği kırıklarıyla acil olarak GATA’ya  getirilmiş. İlk tomografide beyin kafatasının sol tarafında 3 santimlik bir  kanama saptandı." diye konuştu.

Hastanın yoğun bakıma alındığını ve 6 saat sonra tekrar kontrol  tomografisi çekildiğini dile getiren Hatipoğlu, "Şuuru açık ve konuşuyordu. Aynı  yırtık kontrol tomografisinde de görülünce ameliyatına karar veriliyor. Şu an  ameliyatı devam ediyor. Güzel sonuç bekliyoruz. Beyindeki bir kanama her zaman  için hayati risk taşır. Durumu kritik." ifadelerini kullandı.

AA
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