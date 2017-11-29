Mücadele sporlarının ustaları gençlerle buluştu

ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü işbirliğinde mücadele sporlarının büyük ustaları 28 Kasım Salı günü Üsküdar Üniversitesi’nde özel gösteri ve tanıtım programı düzenledi. Programa Prof. Dr. İbrahim Öztek başkanlığında Ahmet Köseoğlu, Hakan Alpay, Mehmet Ön, Galip Yalçınkaya, Mürsel Şahin, Rahman İncedayı, Selçuk Büyükaltay ve Yavuz Bedir katıldı. Öğrencilerden oluşan Judo, Karate, Aikido, Tekvando, Jo jutsu, Kendo, Jui jutsu, Mai tai ve Kik boks ekiplerinin yaptıkları gösteriler son derece başarılı olurken, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri için tanıtım amacı güden gösteriler kalabalık bir grup tarafından takip edildi.Program öncesinde Prof. Dr. İbrahim Öztek, konferansı ile tüm uzak doğu ve mücadele sporları hakkında bilgi verirken, Türk sporunun bugünkü durumu, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları, Avrupa ve İslam Oyunlarından örnekler vererek açıklamalar yaptı. Üniversitelerdeki sporların öneminin vurgulandığı konferansta, tüm ustalar öğrencileri ile birlikte özel tekniklerini ve ilgili spor dallarının ilginç oyunlarını sergilediler. Atışlar, hareketsiz bırakma, el ve ayak vuruşları, antrenman şekilleri, kata ve pumseler gösterildi.Gösteriye katılan ustalara Prof. Dr. İbrahim Öztek tarafından birer şilt, üniversite rektörlüğünce de birer diploma verildi.