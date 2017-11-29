Modric’e vergi kaçırma suçlaması

İspanyol basınında yer alan haberlerde, savcılığın iddianamesine göre Modric’in Lüksemburg’da kurduğu bir şirket aracılığıyla 2013 ve 2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirin vergisini İspanyol Maliyesi’nden kaçırdığı ileri sürüldü. Hırvat futbolcunun 2013’te 290 bin 990 avro, 2014’te de 572 bin 738 avro vergi kaçırdığı iddia edildi.Haberlerde, Hırvat futbolcu hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının, kurduğu şirketin bir AB ülkesi içinde olmasından dolayı daha çok Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Fabio Coentrao ve Jose Mourinho’nun yaşadığı olaylara benzediği yorumu yapıldı.Real Madrid’de vergi kaçırmakla suçlanan diğer futbolculardan Marcelo, dün çıktığı mahkemede suçlamaları kabul ederek, borcu ödeme karşılığında dava açılmadan anlaşmaya varmıştı.AA