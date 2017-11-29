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Milletvekili'nden stattaki protokol görevlisine dayak!

Türkiye 3. Lig'i 2. Grup maçında Ankara'da oynanan Ankara Demirspor-Yeni Orduspor maçı öncesi, Milletvekili ve arkadaşları Protokol görevlisini darp ettiler.

29 Kasım 2017, Çarşamba 14:13

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25.11.2017 tarihinde Ankara'da oynanan ve 1-0 Yeni Orduspor'un galibiyeti ile biten karşılaşma öncesi çocukları ve yakınları ile Protokol tribününe giren milletvekili, görevli tarafından uyarılınca öfkelenip önce tribünde sonra da stat koridorlarına inerek görevliyi darp ettirdi.

Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 18 yaşından küçük çocukların protokol tribünlerine girmesinin yasak olmasına rağmen, arkadaşları ile birlikte çocuklarını maça götürdü. Ankara Demirspor stadında oynanan karşılaşma öncesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı protokol görevlisi yasak olduğu gerekçesiyle çocukların tribünde oturamayacağı uyarısını yaptı. Önce Vekil'in çevresindekiler görevlinin etrafını sardı. Bu uyarıya rağmen Milletvekili Vekil Gündoğdu'nun yanındakiler görevliye "Git kardeşim buradan, kendisi vekil" şeklinde seslenerek görevlinin sorumluluğunu yerine getirmesine engel oldular. Tartışmalar uzayınca bu kez Milletvekili öfkelenip görevlinin üzerine yürüdü. Vekil Gündoğdu'nun kameralara da yansıyan bu olayda "Sen kimsin ben milletvekiliyim" diyerek itiraz ettiği, etraftaki spor şube ekibi polislerine de vekil olduğunu belirterek protokol görevlisini yanına çağırdığı görülüyor. Vekilin etrafındakiler protokol görevlisini merdivenlerden aşağıya doğru indirirken arkadan Vekil Gündoğdu da soyunma odası koridorlarına giriyor. Milletvekili ile stada gelen arkadaşları tarafından protokolde tartaklanan görevli stat içine inerek oradan uzaklaşmaya çalışıyor.

AKREDİTASYON KARTLARI DA YOK

Ancak hızını alamayan Milletvekili ve arkadaşları, bu kez akreditasyon kartı olmayan kişilerin girmesinin yasak olduğu stat koridorlarına girerek görevliye saldırdılar. Kameraya da yansıyan görüntülerde stad içindeki koridorda görevlinin etrafı sarılarak bu kez daha sert bir şekilde darp edildiği görülüyor.

Araya emniyet güçlerinin girmesine rağmen, Milletvekili ile arkadaşları görevliye uygunsuz sözler sarfetmeye ve tekme tokat saldırmaya devam ediyorlar. Olayı yatıştırması gereken Milletvekili, devlet memurunun dayak yemesine seyirci kalıyor hatta sebep oluyor.

BAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan geçen hafta oynanan Gençlerbirliği-Kayserispor maçı sonrası akreditasyon kartı olmadan koridorlara giren ve bu esnada korumalar ile stat güvenlik sorumluları arasında tartışma yaşanan olayda Bakan Mehmet Özhaseki durum izah edilince hatalı olduğunu kabul edip özür dilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor'un soyunma odasına akreditasyonsuz girmesinin ardından ''Bilmiyordum, özür dilerim" demişti.

6222 SAYILI KANUNDAN İŞLEM YAPILACAK MI?

Ordu milletvekili Metin Gündoğdu ve arkadaşları hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasasına göre işlem yapılmadığı öğrenildi. Milletvekili yasak olmasına rağmen bu davranışı tepki çekti.

SPOR BAKANLIĞI, SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Spor Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğine göre Protokol tribünü Serbest Giriş yönetmeliği esasları Futbol müsabakalarında uygulanan protokol kararları yayınlanmıştı.

Bu kararlara göre; müsabakalara gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerine ismini bildirmeyen giremiyor. Serbest giriş hakkına sahip kişiler dışında hiç kimse tribüne alınmıyor. Protokol tribününe çocuk misafir alınamaz kuralı da bulunuyor.

ERCAN ATA, ANKARA, (DHA)




2 YORUM GİRİŞ YAP
  • ramgs 29.11.2017 12:51:00
    1

    o millet secimlerde sana oy vermez ve siradan vatandas olursun yanindaki korumalarda olmaz

  • tlpByk 29.11.2017 13:36:07
    2

    Ne yazıkkı bu adam milletin vekili olabilecek biri olmadığını ayan beyan göstermiştir diğer bir çok millet vekili sıfatına sahip olanlar gibi. O vatandaş sen ve senin gibiler o insanların oylarıyla bizleri temsil etmeye gidiyorsunuz meclise millet vekili olmanız vatandaştan üstün olduğunuz anlamına gelmez inşallah bir gün bunu idrak eden ve gerçekten vatanına milletine hizmet için vekil olmuş insanları mecliste görürüz bu şahsiyet gibi makam mevki için millet vekili olanlardan allah bizi korusun

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