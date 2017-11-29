Maurice Ndour, Unics Kazan'da

7DAYS EuroCup ekiplerinden, kadrosunu Senegalli oyuncuile takviye etti.2015-16 sezonu öncesi NBA'de Dallas Mavericks tarafından serbest bırakıldıktan sonra Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Real Madrid'in kadrosuna katılan Senegalli oyuncu, bu yaz NBA'de New York Knicks tarafından serbest bırakılması sonrası da EuroCup ekiplerinden Unics Kazan ile anlaştı.2016-17 sezonunda NBA'de New York Knicks formasıyla 4'ü ilk beşte olmak üzere 32 maça çıkan Ndour; 10.6 dakika sahada kalırken 3.1 sayı, 2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.