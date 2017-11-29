Kartal’da gözler Aslan’a çevrildi

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi. Manisaspor karşısında forma giyen oyuncuların antrenmanı, salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar, derbiye bugün yapacağı idmanla devam edecek.Kara Kartal, cumartesi Galatasaray’ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 14 Aralık 2015’te Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş; Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.