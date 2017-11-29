Janssen'den ders gibi hereket

Antalya mücadelesi öncesi öncesi teknik heyet Hollandalı’ya ‘Sarı görürsen cezalı duruma düşeceksin’ uyarısı yaparken, 23 yaşındaki oyuncu bu duruma rağmen itirazdan 2. sarıyı görüp oyundan ihraç edilmeyi etik bulmadı. Eğer bunu yapsaydı, cezasını Adana Demir maçında çekip, Kasımpaşa’ya karşı oynayabilecekti.Başarılı oyuncu ayrıca ceza sahası içinde kendisine yapılan penaltılık faullere de kendisini yere bırakmayıp hakemlere itiraz bile etmeyerek profesyonellik dersi verdi.Teknik direktör, kupadaki Adana Demir maçında’den vazgeçmeyecek. Kart cezası nedeniyle hafta sonu oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek olan Hollandalı’ya bugün 11’de şans vermeyi düşünen Aykut Hoca, Robin van Persie’yi de kadroya alacak. Skora göre RvP, 2. yarıda şans bulabilir.Antalya maçında sakatlanan ve mücadelenin ardından kayınvalidesinin vefat haberini alıp 2. kez yıkılan Soldado’nun hafta sonuna yetişme ihtimali belirdi. Yoğun ödeme rağmen MR’ında yırtık çıkmayan İspanyol forvet, Kasımpaşa’ya karşı yetişebilir.Janssen'in cezalı, Fernandao’nun sakat olduğu sarı-lacivertlilerde Robin van Persie de tam anlamıyla hazır değil. Soldado uygulanan tedaviye olumlu yanıt vermezse Paşa’ya karşı ya RvP ya genç Ahmethan forma giyecek.(Vatan)