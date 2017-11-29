İstanbul Üniversitesi, Sleza’yı ağırlıyor

İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında yarın Polonya temsilcisi Sleza ile karşı karşıya gelecek.Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.Grupta yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alan ve 4 kez mağlup olan İstanbul temsilcisi, Sleza ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 67-58 kaybetti.