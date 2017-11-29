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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 58 - Sakaraya Büyükşehir Belediyespor: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 69-58 yendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 58 - Sakaraya Büyükşehir Belediyespor: 69
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 69-58 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Uğur Dokuyan’ın sayılarıyla 5. dakikayı 8-4 önde geçti. Toolson ve Thompson’ın kaydettiği sayılarla ev sahibi, ilk çeyreği 15-6 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz’ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Ersin Dağlı’nın ise pota altından bulduğu isabetlerle 13. dakikada öne geçti: 17-18. Ev sahibi ekip, Klobucar, Toolson ve Buva’nın ürettiği sayılarla soyunma odasına 32-31 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, Fall ve Jones’la boyalı alandan sayılar üreterek 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 36-44. Toolson, Uğur Dokuyan ve Buva ile sayılar bulan ev sahibine, Boothe, Fall ve Jankovic ile karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 49-47 önde gitti.

Son çeyrekte Buva’nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 31. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor yeniden öne geçti: 50-49. 10-0’lık seri yakalayan konuk ekip, 35. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 50-59. Mehmet Özdoğan ve Can Korkmaz ile sayılar bulan yeşil-siyahlı ekip, 38. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor sahadan 69-58 galip ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Ivan Buva 20 sayıyla en skorer isim olurken Michael Thompson da maçı 11 sayıyla tamamladı. 

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Lazeric Jones 16 sayıyla oynarken Can Korkmaz 10 sayıyla çift haneli skorlara çıkan diğer isim oldu.




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