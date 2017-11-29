İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 58 - Sakaraya Büyükşehir Belediyespor: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında, deplasmanda’u 69-58 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Uğur Dokuyan’ın sayılarıyla 5. dakikayı 8-4 önde geçti. Toolson ve Thompson’ın kaydettiği sayılarla ev sahibi, ilk çeyreği 15-6 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz’ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Ersin Dağlı’nın ise pota altından bulduğu isabetlerle 13. dakikada öne geçti: 17-18. Ev sahibi ekip, Klobucar, Toolson ve Buva’nın ürettiği sayılarla soyunma odasına 32-31 üstün girdi.İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, Fall ve Jones’la boyalı alandan sayılar üreterek 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 36-44. Toolson, Uğur Dokuyan ve Buva ile sayılar bulan ev sahibine, Boothe, Fall ve Jankovic ile karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 49-47 önde gitti.Son çeyrekte Buva’nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 31. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor yeniden öne geçti: 50-49. 10-0’lık seri yakalayan konuk ekip, 35. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 50-59. Mehmet Özdoğan ve Can Korkmaz ile sayılar bulan yeşil-siyahlı ekip, 38. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor sahadan 69-58 galip ayrıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da20 sayıyla en skorer isim olurkenda maçı 11 sayıyla tamamladı.Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise16 sayıyla oynarken10 sayıyla çift haneli skorlara çıkan diğer isim oldu.